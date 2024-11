https://fr.sputniknews.africa/20241106/la-victoire-de-trump-cest-la-defaite-de-zelensky-tranche-un-ex-officier-de-renseignement-1069079142.html

"La victoire de Trump, c'est la défaite de Zelensky", tranche un ex-officier de renseignement

"La victoire de Trump, c'est la défaite de Zelensky", tranche un ex-officier de renseignement

C'est aussi la défaite "de pas mal de gens" et parmi eux la Commission européenne, "qui est une commission va-t-en-guerre", déclare à Sputnik Afrique François... 06.11.2024, Sputnik Afrique

L'ex-militaire met en avant le désir du républicain de mettre un terme à la crise ukrainienne. "Je pense que cela va se faire. Et le plus rapidement possible sera le mieux, bien sûr, mais cela va se faire", ajoute-t-il. M.Meylan rappelle que pendant sa campagne électorale, Donald Trump a déploré tous les engagements militaires US hors des frontières en disant qu'ils ne faisaient que "semer le chaos et la mort".

