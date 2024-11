https://fr.sputniknews.africa/20241106/la-russie-est-interessee-par-la-main-duvre-zimbabweenne-pour-renforcer-son-secteur-du-batiment-1069073078.html

La Russie est intéressée par la main d'œuvre zimbabwéenne pour renforcer son secteur du bâtiment

Ce dossier a été évoqué par le ministre zimbabwéen du Logement national avec le vice-ministre russe de la Construction. Les deux se sont entretenus en marge du... 06.11.2024

La construction de logements en Russie a connu beaucoup de progrès avec 110 millions de mètres carrés mises en service en 2023, a souligné Nikita Stassichine cité par le quotidien The Herald. Le ministre russe a indiqué que son pays développait des programmes de logements sociaux et qu'il était prêt à partager ses modèles avec le Zimbabwe. De son côté, Zhemu Soda a confirmé que les principaux domaines d'intérêt pour le Zimbabwe comprenaient le logement social et le financement du logement. Les deux ministres se sont mis d'accord sur un certain nombre de questions, notamment sur la visite d'une délégation russe au Zimbabwe.

