La Mauritanie et le Sénégal signent des accords dans plusieurs domaines dont le trafic des migrants

La 13ème session de la Grande commission mixte de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal a été clôturée, mardi à Nouakchott, par la signature de... 06.11.2024, Sputnik Afrique

Ces accords, signés par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, et son homologue sénégalaise, Mme Yacine Fall, ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères, portent notamment sur un projet d’accord-cadre de coopération dans le domaine de la transformation numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration, un projet d’accord de coopération dans le domaine du commerce. Ils portent aussi sur un projet d’accord de coopération dans le domaine de l’information, des médias et de la formation aux métiers, un projet de protocole d’accord de coopération dans le domaine de la fonction publique et de l’emploi, un projet d’accord-cadre de coopération sportive et un projet d’accord sur les conditions d’entrée sur le territoire. Aussi, les ambassadeurs des deux pays ont signé un protocole d'accord dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, un programme de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, un protocole d’accord dans le domaine de l’élevage et un accord de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et de la production animale.

