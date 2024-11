https://fr.sputniknews.africa/20241106/ibrahim-traore-radie-lex-president-damiba-de-larmee-nationale-1069066093.html

Ibrahim Traoré radie l'ex-Président Damiba de l'armée nationale

Ibrahim Traoré radie l'ex-Président Damiba de l'armée nationale

Le lieutenant-Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba et plus d’une dizaine d’autres militaires ont été radiés de l'armée nationale, selon un décret signé par... 06.11.2024, Sputnik Afrique

Paul Henri Sandaogo Damiba a commis une "faute jugée particulièrement grave consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l’armée", indique un décret signé le 30 octobre.Cette faute "est caractérisée par des actions d’intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes, en vue de favoriser leurs entreprises contre le Burkina Faso".La décision vise aussi plusieurs lieutenants-colonels, capitaines et commandants, précise Burkina 24.

