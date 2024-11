https://fr.sputniknews.africa/20241106/ce-que-trump-a-dit-pendant-la-campagne-electorale-1069059196.html

Ce que Trump a dit pendant la campagne électorale

06.11.2024

Politique extérieure: ▪️ Il veut revenir au principe isolationniste de "l'Amérique d'abord" avec la possibilité d'abandonner les obligations de garantie de sécurité tant pour les membres de l'Otan que pour les autres alliés; ▪️ Il insiste sur le fait que d'autres membres de l'alliance "profitent des États-Unis" en sous-investissant dans la défense collective, et promet de reconsidérer "fondamentalement" l'objectif et le rôle de l'Otan; ▪️ Il soutient Israël dans le conflit avec le Hamas, prône l'interdiction aux résidents de la bande de Gaza d'entrer aux États-Unis et la fin des manifestations pro-palestiniennes dans le pays, bien qu'il critique les méthodes de guerre de Tel-Aviv; ▪️ Il a l'intention de réduire l'assistance gratuite à Kiev, d'amener les parties à la table des négociations et de mettre fin au conflit en Ukraine en "24 heures" avant même l'investiture; ▪️ Il ne considère pas la Russie et la Chine comme des "ennemis" - Washington "s'entendra très bien" tant avec Pékin qu'avec Moscou. Économie: ▪️ Il a l'intention de poursuivre des politiques protectionnistes. Il propose des projets visant à introduire un droit de douane de 10% sur les importations, à simplifier les lois fiscales et à réduire les impôts, y compris le taux maximum d'impôt sur les sociétés de 21 à 15%; ▪️Il veut accroître la production de pétrole et de gaz dans de nouvelles zones, augmenter les avantages fiscaux pour les sociétés minières, réduire les avantages pour les constructeurs de véhicules électriques et réduire de moitié le prix des ressources énergétiques et de l'électricité en 2025. Il promet de réduire le financement du gouvernement fédéral et son intervention dans l'économie et de créer de nouveaux emplois. Problèmes internes aigus: ▪️ Il promet de rétablir l'interdiction d'entrée pour les personnes originaires d'un certain nombre de pays à population musulmane, de renforcer l'octroi de l'asile et d'achever la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique; ▪️ Il prône la réduction des "zones sans armes", soutient des programmes de formation des enseignants au tir et à leur armement; ▪️ Il promet d'exiger que les universités "défendent les traditions américaines et la civilisation occidentale" et introduisent des cours d'"éducation patriotique" dans les écoles; ▪️ Il a l'intention d'interdire la transition de genre et d'abolir l'éducation sexuelle dans les établissements d'enseignement.

