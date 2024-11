https://fr.sputniknews.africa/20241106/afrique-du-sud-togo-burundi-les-chefs-detat-africains-continuent-de-feliciter-donald-trump-1069075361.html

Afrique du Sud, Togo, Burundi…: les chefs d’État africains continuent de féliciter Donald Trump

Afrique du Sud, Togo, Burundi…: les chefs d'État africains continuent de féliciter Donald Trump

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa volonté de maintenir le partenariat solide et mutuellement avantageux entre les deux pays dans tous les... 06.11.2024, Sputnik Afrique

Il a encore dit attendre la présidence sud-africaine du G20 en 2025, "où nous travaillerons en étroite collaboration avec les États-Unis qui nous succéderont" en 2026.Le Président togolais Faure Gnassingbé a estimé que la nouvelle ère offre l’opportunité de consolider le partenariat entre les deux pays, "fondé sur des valeurs communes de paix, de progrès et de respect des droits humains".Le Président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a exprimé ses espoirs de succès pour Donald Trump qui dirigera l'Amérique "avec détermination et résolution"."Le Président Tinubu attend avec impatience de renforcer les liens entre le Nigeria et les États-Unis dans le contexte des défis et des opportunités complexes du monde contemporain." Le dirigeant nigérian se dit convaincu que celui-ci "rapprochera le monde de la paix et de la prospérité"."Cette réalisation historique démontre la liberté du peuple de choisir ses dirigeants", a écrit sur X le Président zambien Hakainde Hichilema.

