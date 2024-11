https://fr.sputniknews.africa/20241105/washington-soutient-lukraine-pour-noyer-son-concurrent-quest-la-russie-assure-daniel-martindale-1069050074.html

Washington soutient l'Ukraine pour noyer son concurrent qu'est la Russie, assure Daniel Martindale

Washington soutient l'Ukraine pour noyer son concurrent qu'est la Russie, assure Daniel Martindale

Ce n'est que l'envie de "protéger son portefeuille", personne ne se soucie combien de vies humaines cela coûte, explique à Sputnik Daniel Martindale, Américain... 05.11.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, les élites US voient un "énorme potentiel" dans les forêts, le pétrole, les céréales russes, et cherchent à affaiblir Moscou. Et de noter que les efforts américains pour contenir la Chine ont échoué, mais sont plutôt efficaces vis-à-vis de l'Europe. Daniel Martindale a été exfiltré par les forces de sécurité russes du territoire contrôlé par l’armée ukrainienne. Il se trouvait en Ukraine depuis le 11 février 2022 et a transmis des coordonnées de cibles militaires ukrainiennes à la Russie pendant deux ans. L’Américain a aussi joué un rôle clé dans la préparation de l'assaut sur le village de Bogoyavlenka sur l’axe d'Ougledar, indiquait la défense de la république populaire de Donetsk fin octobre.

