Voici comment certains pays africains ont célébré la Journée de l'Unité nationale russe

Voici comment certains pays africains ont célébré la Journée de l'Unité nationale russe

La Journée de l'Unité nationale, célébrée en Russie le 4 novembre, a été fêtée dans plusieurs pays africains dont le Mali, l'Érythrée, la République... 05.11.2024, Sputnik Afrique

Au Mali, des élèves de l'école Lev Tolstoï à Bamako ont récité un poème et interprété l'hymne national de la Russie.En Guinée équatoriale, des habitants de Malabo ont félicité les Russes avec un poème de Vladimir Orlov.En Érythrée, l'ambassade de Russie a organisé un atelier de cuisine de blinis (crêpes) et de tourtes russes.En République centrafricaine, les festivités se sont déroulées à la Maison russe, où des étudiants africains ont interprété une danse préparée à cette occasion. L'établissement a également organisé un concert d'une chorale d'église et une projection de films sur la Russie.

