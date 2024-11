https://fr.sputniknews.africa/20241105/trump-est-plus-populaire-que-la-candidate-la-moins-qualifiee-selon-une-ex-analyste-du-pentagone-1069042722.html

Trump est "plus populaire" que la "candidate la moins qualifiée", selon une ex-analyste du Pentagone

Trump est "plus populaire" que la "candidate la moins qualifiée", selon une ex-analyste du Pentagone

Sputnik Afrique

Bien que la course à la Maison-Blanche semble très serrée, le candidat républicain jouit d'une plus grande popularité, affirme Karen Kwiatkowski, également... 05.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-05T13:57+0100

2024-11-05T13:57+0100

2024-11-05T13:57+0100

opinion

présidentielle américaine 2024

kamala harris

donald trump

médias

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/0b/1068233318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9793eb372dd07778558e1aad7cd06ba6.jpg

Comparant Donald Trump et sa rivale démocrate, Mme Kwiatkowski observe que le premier semble plus à l'aise avec les médias. "Il est très présent dans les médias. Vous savez, il fait l'actualité. Les gens sont donc au courant de son existence", explique-t-elle. Kamala Harris est "la candidate à la présidence la moins qualifiée qui ne soit jamais arrivée aussi loin dans la course", affirme l'ancienne analyste en ajoutant que ce fait est "très inquiétant". De plus, "le fait qu'un candidat très qualifié se présente contre une personne qui l'est très peu est inhabituel", remarque-t-elle. Et de noter que "quelque chose a changé" aux États-Unis.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, présidentielle américaine 2024, kamala harris, donald trump, médias