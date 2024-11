https://fr.sputniknews.africa/20241105/presidentielle-us-le-vote-anticipe-favoriserait-la-fraude-avertit-un-homme-politique-francais-1069049285.html

Présidentielle US: le vote anticipé favoriserait la fraude, avertit un homme politique français

"Plus il y a de délai entre le moment où l'on vote et le moment où les résultats sont proclamés, plus cela favorise les tricheries", explique à Sputnik Afrique...

C'est la raison qui a poussé la France à interdire cette option il y a une trentaine d'années, ajoute-t-il. Une attitude qui tranche avec celle d'Elon Musk qui a mis en valeur la méthode traditionnelle de vote en personne le jour de l'élection, souligne M.Asselineau. Selon lui, le soupçon de fraude peut conduire à la contestation des résultats en cas de victoire de la candidate démocrate: L'homme politique n'exclut pas qu'on "débouche sur un scénario de guerre civile". D'autant plus que "l'écrasante majorité des Américains dispose d'armes à feu personnelles chez eux", tranche-t-il. Un scénario qui va ébranler l'économie mondiale, d'après lui. Le risque est alors de voir un "effondrement des cours de bourse, peut-être même il y aurait une suspension des cours à Wall Street, un effondrement du dollar", alerte-t-il.

