Moscou, un partenaire avec lequel il n'y a pas de problème, dit le président de l'Union panafricaine

Moscou, un partenaire avec lequel il n'y a pas de problème, dit le président de l'Union panafricaine

Le Parlement panafricain (PAP) considère la Russie comme son partenaire, a déclaré à la presse russe son président, Fortune Charumbira, à l'occasion du début...

Le parlement représente une variété de points de vue sur les événements mondiaux mais ne considère personne comme un ennemi, a-t-il encore souligné.Les BRICS, dont la Russie assure la présidence cette année, sont un "partenaire clé" pour le PAP, selon lui. Le groupe se transforme en un centre mondial de gouvernance économique, que le PAP soutient pleinement.L'accent est désormais mis sur le marché mondial des changes et sur les efforts des BRICS pour assurer une circulation plus large des monnaies nationales, a ajouté le président du PAP.

