L'heure de vérité aux États-Unis: tout ce qu'il faut savoir sur l'élection présidentielle

Alors que les bureaux de vote ouvrent très bientôt, Sputnik décrypte le processus électoral américain. 05.11.2024, Sputnik Afrique

Vote populaire Au moins 186 millions de citoyens des États-Unis d'Amérique âgés de 18 ans ou plus sont appelés aux urnes pour désigner leur 47e Président. Trois formats Le vote en personne le jour de l'élection, le vote anticipé et le vote par correspondance. Chaque état fixe ses modalités pour chaque option. Vote anticipé Environ 77 millions de personnes ont déjà exprimé leur choix grâce à cette option proposée depuis les années 2000. Disponibilité du vote anticipé Dans 47 des 50 états, tous les électeurs inscrits peuvent voter de manière anticipée, à l'exception du Mississippi, du New Hampshire et de l'Alabama. Candidats Outre les deux principaux candidats -l'ancien Président Donald Trump (Républicain) et la vice-Présidente Kamala Harris (Démocrate)-, trois autres sont en lice, à savoir Chase Oliver (Parti libertarien), Jill Stein (Parti vert) et le candidat indépendant Cornel West. Course serrée Les sondages donnent Trump et Harris au coude-à-coude, en particulier dans les sept états clés que sont le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Nevada et la Pennsylvanie. Collège électoral Le vainqueur est déterminé par le collège électoral et non au suffrage universel direct. Le collège électoral est composé de 538 grands électeurs représentant tous les états. Souvent ce sont des militants d'un parti, d'anciens militaires et des personnalités des médias. "Winner takes all" ("le gagnant remporte tout", en anglais) Dans 48 états, le candidat qui remporte le vote populaire reçoit la totalité des voix des grands électeurs. Le Maine et le Nebraska font exception: deux votes pour le gagnant de l’état, plus des votes pour le gagnant de chaque district du Congrès. L'échéance électorale Les grands électeurs voteront le 17 décembre. Pour l'emporter, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 voix du collège électoral. En cas d'égalité parfaite, ce sera à la Chambre des représentants de trancher. Résultats Les premiers résultats sont donnés le soir de l'élection et le vainqueur est annoncé quelques jours plus tard. Pourtant, le décompte officiel aura lieu le 6 janvier lors d'une session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Le vice-Président, en tant que président du Sénat, annonce le résultat définitif.

