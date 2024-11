https://fr.sputniknews.africa/20241105/les-medias-us-mentionnent-lukraine-5-fois-plus-souvent-que-durant-la-precedente-campagne-electorale-1069053616.html

Les médias US mentionnent l'Ukraine 5 fois plus souvent que durant la précédente campagne électorale

Les médias US mentionnent l'Ukraine 5 fois plus souvent que durant la précédente campagne électorale

Sputnik Afrique

Kiev est plus présent que jamais dans leurs contenus, ressort-il d'une étude réalisée par Sputnik. 05.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-05T21:30+0100

2024-11-05T21:30+0100

2024-11-05T21:30+0100

états-unis

médias

ukraine

campagne présidentielle

corée du nord

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104302/00/1043020059_0:39:2048:1191_1920x0_80_0_0_f4369a4a27a6d56e7f969ccd8c1f8218.jpg

En effet, de janvier à octobre, l'Ukraine a été évoquée dans près de 81.000 publications des médias fédéraux et régionaux, contre 15.500 en 2020. Pour comparer, en 2000, l'Ukraine a fait parler d'elle dans 2.000 publications. En 2004, ce nombre a augmenté pour atteindre un total de 7.000. La tendance s'inverse en 2008 avec 5.000 publications. Pour autant, le pays a attiré plus d'attention que la Corée du Nord avec 4.500 articles. En 2012, l'Ukraine a comptabilisé 5.500 mentions, alors qu'en 2016 elle en a eu 9.000. Ainsi, dans la campagne électorale actuelle, l'Ukraine est mentionnée plus souvent qu'au cours des 25 années précédentes. L'analyse embrasse les publications parues du 1er janvier au 31 octobre 2024, et pour les années précédentes du 1er janvier au 31 décembre. Seuls les contenus pertinents ont été comptabilisés, soit ceux dans lesquels le mot recherché apparaît au moins trois fois.

états-unis

ukraine

corée du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, médias, ukraine, campagne présidentielle, corée du nord