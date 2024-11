https://fr.sputniknews.africa/20241105/la-russie-place-en-orbite-55-satellites-a-la-fois-un-record-pour-le-pays--1069051820.html

La Russie place en orbite 55 satellites à la fois, un record pour le pays

La Russie place en orbite 55 satellites à la fois, un record pour le pays

Sputnik Afrique

Les appareils ont été transportés par la fusée Soyouz qui a décollé du cosmodrome Vostotchny en Extrême-Orient russe dans la nuit du 4 au 5 novembre. 05.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-05T20:30+0100

2024-11-05T20:30+0100

2024-11-05T20:30+0100

russie

satellite

soyouz

cosmodrome vostotchny

iran

chine

zimbabwe

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/05/1069051287_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8e4faae605fa678bdd236742260cf7fe.jpg

Ce lancement simultané a permis de mettre sur orbite 51 appareils russes, deux petits satellites iraniens, un engin russo-chinois et un russo-zimbabwéen, a précisé l’agence spatiale russe. Parmi eux, deux satellites héliogéophysiques Ionosphere-M qui font partie du complexe spatial Ionozond. Ce dernier est destiné à surveiller la météo spatiale et résoudre d'autres tâches comme l'observation de l'ionosphère et du Soleil. À l'avenir, il va aider à étudier les processus de la répartition de l'ozone dans la haute atmosphère et à surveiller la situation radiologique.

russie

iran

chine

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, satellite, soyouz, cosmodrome vostotchny, iran, chine, zimbabwe