La Russie joue un rôle clé pour assurer la souveraineté de l'AES, estime un parlementaire malien

La Russie joue un rôle clé pour assurer la souveraineté de l'AES, estime un parlementaire malien

Moscou est un partenaire stratégique de chaque pays de l'Alliance des États du Sahel, a déclaré Aliou Tounkara lors d'une réunion du club de discussion... 05.11.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, Moscou entreprend des efforts pour permettre à ces pays de garantir d'abord leur stabilité et leur autonomie, ce qui crée une base pour le développement. La Russie est perçue par les membres de l'AES comme "un ami qui ne contraint à rien, mais qui aide", a fait valoir l'homme politique qui est également à la tête de la Maison russe au Mali. La situation sécuritaire est la première des préoccupations pour la région, notamment à cause de la menace des groupes terroristes, a-t-il expliqué. Ces derniers se renforcent, parce que les anciens colonisateurs "les soutiennent de toutes les manières possibles", a ajouté M.Tounkara. Il a rappelé que la présence d'instructeurs ukrainiens aux côtés des terroristes a également été signalée dans la région. Par ailleurs, la coopération avec Moscou va au-delà de la défense et s'étend sur des domaines sociaux, notamment la formation avec l'octroi de bourses d'études.

