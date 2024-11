https://fr.sputniknews.africa/20241105/daniel-martindale-revele-que-des-militaires-ukrainiens-lui-ont-demande-de-laide-pour-partir-aux-usa-1069049057.html

Daniel Martindale révèle que des militaires ukrainiens lui ont demandé de l'aide pour partir aux USA

Daniel Martindale révèle que des militaires ukrainiens lui ont demandé de l'aide pour partir aux USA

Ces soldats avaient peur, ne voyaient plus de raisons de continuer à se battre et ne voulaient que rentrer chez eux, explique l'Américain dans une interview à... 05.11.2024, Sputnik Afrique

Le moral de certains était à plat, ajoute-t-il. Selon lui, il reste des militaires ukrainiens qui sont fidèles aux idées nazies et qui souhaitent vaincre la Russie. Cependant, leur moral est plus bas qu'il y a un an. Daniel Martindale a été exfiltré par les forces de sécurité russes du territoire contrôlé par l’armée ukrainienne. Il se trouvait en Ukraine depuis le 11 février 2022 et a transmis des coordonnées de cibles militaires ukrainiennes à la Russie pendant deux ans. L’Américain a aussi joué un rôle clé dans la préparation de l'assaut sur le village de Bogoyavlenka sur l’axe d'Ougledar, indiquait la défense de la république populaire de Donetsk fin octobre.

