Le travail sur la création de nouvelles plateformes de paiement a été lancé dans les BRICS sous la présidence russe et sera poursuivi en 2025.

Les contacts entre les associations régionales du Sud et de l'Est avec les BRICS devraient être un pas vers la multipolarité.

Les associations interétatiques régionales et interrégionales ont renforcé leur rôle en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il s'agit, entre autres, de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, de la Ligue arabe et de l'Union africaine.