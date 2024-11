L'Occident a signé le verdict sur le dollar, le transformant en instrument de punition, dit Lavrov

https://fr.sputniknews.africa/20241104/loccident-a-signe-le-verdict-sur-le-dollar-le-transformant-en-instrument-de-punition-dit-lavrov-1069022126.html

04.11.2024

Grosso modo, c’est une condamnation à mort qui a été écrite sur le dollar comme monnaie de réserve mondiale et comme moyen de paiement international", a noté le chef de la diplomatie russe. En conséquence, les États-Unis et leurs alliés eux-mêmes détruisent le système de mondialisation qu'ils ont entretenu et annoncé au monde entier, a ajouté M. Lavrov.

