L'Égypte aurait transféré du matériel militaire à la Somalie dans le cadre d'un accord bilatéral

Deux bâtiments égyptiens, dont un navire de guerre, ont accosté au port maritime de Mogadiscio dimanche, ont indiqué des sources informées au média Caasimada. 04.11.2024, Sputnik Afrique

Il s'agirait de la deuxième livraison d'armes en provenance d'Égypte destinées au gouvernement somalien qui fait suite à un accord de coopération en matière de sécurité et de défense signé par les Présidents des deux pays.Les accords entre Le Caire et Mogadiscio prévoient le déploiement de 5.000 soldats, de chars et d'avions de combat égyptiens pour assurer la sécurité après le retrait du contingent de maintien de la paix de l'Union africaine (UA) de Somalie.En outre, l'Égypte enverra 5.000 autres soldats supplémentaires en Somalie pour participer à la nouvelle mission militaire de l'UA, qui devrait débuter en janvier 2025.

