L'écosystème de jeux de l'Afrique est un catalyseur de croissance économique, assure un expert

2024-11-04T09:27+0100

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Sayo Owolabi, le chef de la Fédération africaine de développement de l'e-sport.La grande population de jeunes d'Afrique est une force motrice derrière la croissance de l'industrie du jeu, avec une forte demande de contenu nouveau et culturellement pertinent, a noté le secrétaire général de la Fédération et le cofondateur de Mobiele Gaming, une plateforme de jeu mobile.Et de plaider pour la mise en place d'un écosystème de soutien, y compris des programmes de financement et des politiques qui favorisent la création de contenu de jeu pertinent au niveau local.La reconnaissance mondiale croissante des sports électroniques et l'inclusion des Jeux olympiques d'e-sport représentent une opportunité importante pour les joueurs et développeurs africains d'acquérir une visibilité internationale, a souligné l'expert.Les Jeux olympiques d'e-sport auront lieu en 2025 en Arabie saoudite.

