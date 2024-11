https://fr.sputniknews.africa/20241104/le-club-international-de-discussion-valdai-ouvre-ses-portes-ce-lundi-en-russie-1069025857.html

Le club international de discussion Valdaï ouvre ses portes ce lundi en Russie

La XXIe édition se tiendra à Sotchi, dans le Sud du pays, les 4-7 novembre et réunira 140 participants venant de 50 pays. 04.11.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/04/1069025688_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_4a06f7dfb95002e8d11fad235ce2b888.png

Des spécialistes d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et du Maghreb, d'Asie centrale et des pays ex-soviétiques prendront part à cet événement. Certains États du "camp occidental" seront également présents. Vladimir Poutine va s'exprimer lors de la session plénière du forum programmée au dernier jour. Les rendez-vous de cette année sont placés sous le thème: "Une paix durable - sur quelle base? Sécurité universelle et égalité des chances pour le développement au XXIe siècle". Des sessions seront consacrées aux dossiers brûlants: le conflit ukrainien et la situation au Proche-Orient. Une session se portera sur la présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre. Les experts russes et internationaux en politique, économie, histoire et relations internationales se réunissent dans le cadre du club Valdaï tous les ans depuis 2004.

