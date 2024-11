https://fr.sputniknews.africa/20241104/lassociation-des-producteurs-africains-de-diamants-lance-des-2025-sa-certification-de-durabilite-1069035530.html

L'Association des producteurs africains de diamants lance dès 2025 sa certification de durabilité

L'Association des producteurs africains de diamants lance dès 2025 sa certification de durabilité

Sputnik Afrique

Sa mise en œuvre par les membres de l’ADPA sera volontaire et débutera au premier trimestre de l'année prochaine, a révélé la directrice exécutive de... 04.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-04T19:47+0100

2024-11-04T19:47+0100

2024-11-04T19:47+0100

afrique

diamants

certification

producteur

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18619/74/186197460_0:154:3007:1845_1920x0_80_0_0_96e264a6cdc0cb21d470856b655d6b33.jpg

Cette dernière prévoit de lancer un projet pilote dans le secteur d'extraction artisanale et à petite échelle, a précisé Ellah Muchemwa dans une interview à Rough & Polished. Les membres de l'ADPA seront encouragés à procéder à des auto-évaluations pour que l'équipe d'experts de l'association vérifie les résultats de l'audit et permette aux entreprises de commercialiser leurs produits en tant que diamants durables, a expliqué la responsable. C'est la première norme africaine "développée par des producteurs de diamants africains pour des producteurs de diamants africains", a souligné Mme Muchemwa. Cette certification répond aux défis et à la réalité de l'industrie diamantaire en Afrique, a-t-elle ajouté.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, diamants, certification, producteur