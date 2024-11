https://fr.sputniknews.africa/20241104/larmee-russe-a-detruit-un-poste-de-commandement-et-un-poste-de-reconnaissance-aerienne-ukrainiens-1069026180.html

L'armée russe a détruit un poste de commandement et un poste de reconnaissance aérienne ukrainiens

L'armée russe a détruit un poste de commandement et un poste de reconnaissance aérienne ukrainiens

Sputnik Afrique

Les militaires du groupe Ouest ont utilisé pour cela une bombe aérienne et un canon automoteur Msta-S, a rapporté le ministère russe de la Défense. 04.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-04T12:10+0100

2024-11-04T12:10+0100

2024-11-04T12:10+0100

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

russie

défense

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/04/1069026011_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96e28a7180b8fb0ebf0874e34fd1b7f8.jpg

Au cours de la reconnaissance aérienne, l'équipage d'un drone Supercam a identifié le poste de commandement à partir d'un abri en béton et a transmis les coordonnées au point de contrôle, qui a décidé de détruire l'abri.De plus, un point ukrainien de reconnaissance aérienne a été découvert à une distance de plus de 15 kilomètres. Ses coordonnées ont été transférées au point de contrôle et en quelques minutes, la cible a été touchée par le Msta-S.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, russie, défense