https://fr.sputniknews.africa/20241104/la-part-des-reglements-en-monnaies-nationales-au-sein-des-brics-a-atteint-65-rappelle-moscou-1069023013.html

La part des règlements en monnaies nationales au sein des BRICS a atteint 65%, rappelle Moscou

La part des règlements en monnaies nationales au sein des BRICS a atteint 65%, rappelle Moscou

Sputnik Afrique

"La part des monnaies nationales dans les règlements de la Russie avec les pays de l'OCS et de l'Union économique eurasienne a dépassé 90%, et avec les pays... 04.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-04T09:41+0100

2024-11-04T09:41+0100

2024-11-04T09:41+0100

brics

sergueï lavrov

monnaie nationale

économie

russie

organisation de coopération de shanghai (ocs)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/13/1068765226_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_35809c9553067cbbfe463b134cacec6e.jpg

La Russie continuera à jouer son rôle important dans ce processus, selon le ministre. Le travail sur la création de nouvelles plateformes de paiement a été lancé dans les BRICS sous la présidence russe et sera poursuivi par nos successeurs brésiliens jusqu'en 2025, a rappelé le chef de la diplomatie russe. Certains experts prédisent non seulement le renforcement du rôle des monnaies nationales et régionales dans le commerce international, mais aussi la formation de plusieurs macro-régions avec leurs propres normes, réglementations et chaînes de valeur, a indiqué M. Lavrov.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, sergueï lavrov, monnaie nationale, économie, russie, organisation de coopération de shanghai (ocs)