La foudre frappe un camp de réfugiés en Ouganda, 14 morts

La foudre frappe un camp de réfugiés en Ouganda, 14 morts

Au moins 14 personnes, dont plusieurs enfants, sont mortes dans un camp de réfugiés en Ouganda après que la foudre a frappé une église de fortune dans laquelle... 04.11.2024, Sputnik Afrique

Quatorze personnes ont trouvé la mort lorsque la foudre a frappé le toit métallique de l'église de fortune, dont cinq filles et neuf garçons âgés de 14 à 18 ans, a déclaré aux médias William Komech, responsable du district de la région de Lamwo."Les réfugiés étaient pour la plupart issus du Soudan du Sud. Le gouvernement travaille avec le HCR (Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés) et d'autres agences pour fournir l'assistance nécessaire aux survivants", a déclaré, pour sa part, Hillary Onek, ministre ougandais des Réfugiés et de la Préparation aux catastrophes.L'Ouganda a connu plusieurs décès liés à la foudre ces dernières années. En 2011, la foudre s'était abattue sur une école primaire, causant la mort d'au moins 18 élèves et neuf adolescents.

