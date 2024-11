https://fr.sputniknews.africa/20241104/des-geologues-russes-et-zimbabweens-ont-organise-une-premiere-expedition-conjointe-au-zimbabwe-1069029610.html

Des géologues russes et zimbabwéens ont organisé une première expédition conjointe au Zimbabwe

"En collaboration avec des étudiants et des professeurs de l'Université du Zimbabwe, nos géologues ont effectué des échantillonnages de roches dans la région...

L'étude de la ceinture de Magondi, située au nord-ouest du Zimbabwe, était l'un des objectifs de l'expédition, explique Chivleta Taguirova, chargée des communications internationales à la MGRI. Elle fournit des informations précieuses sur le processus d'évolution de la croûte terrestre dans cette partie de l'Afrique.L'équipe a collecté des échantillons de roches, fait des découvertes paléontologiques et des conclusions sur les conditions climatiques du passé et leur impact sur les écosystèmes de la région, a précisé Mme Taguirova.L'expédition a également assisté au lancement des stations de surveillance environnementale développées par les scientifiques de MGRI et installées à l'Université du Zimbabwe, ECOGEOSCAN 1 et ECOGEOSCAN 2, selon un rapport.

