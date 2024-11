https://fr.sputniknews.africa/20241104/bamako-aura-35-dinterets-dans-le-deuxieme-projet-de-lithium-du-pays-1069029708.html

Bamako aura 35% d’intérêts dans le deuxième projet de lithium du pays

Bamako aura 35% d’intérêts dans le deuxième projet de lithium du pays

Sputnik Afrique

Le gouvernement malien vient d’obtenir l’application du nouveau code minier au projet Bougouni (sud-ouest). 04.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-04T15:40+0100

2024-11-04T15:40+0100

2024-11-04T15:40+0100

mali

mine

lithium

sahel

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/1e/1067312771_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6ef16af1e50b6a31ef507c144f22f96c.jpg

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué publié le 1er novembre par le britannique Kodal Minerals, copropriétaire du projet.En contrepartie, Kodal Minerals et sa filiale dans le pays, codétenue avec le chinois Hainan Mining, disposent désormais d’un permis minier valable 10 ans et renouvelable autant de fois que nécessaire.Cet accord est une nouvelle victoire pour le gouvernement qui a déjà obtenu plus tôt en 2024 l’application du nouveau code minier au projet Goulamina, la future plus grande mine de lithium du Mali.Le code minier révisé en 2023 porte la participation de l’État à un maximum de 30% désormais, dont une participation gratuite de 10%. Les investisseurs locaux ont aussi la possibilité d’acquérir une participation de 5%, soit le total de 35%.

mali

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, mine, lithium, sahel