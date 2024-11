https://fr.sputniknews.africa/20241103/orban-les-brics-representent-une-plus-grande-part-de-leconomie-mondiale-que-les-pays-occidentaux-1069014636.html

Orban: les BRICS représentent une plus grande part de l'économie mondiale que les pays occidentaux

Orban: les BRICS représentent une plus grande part de l'économie mondiale que les pays occidentaux

"Il y a une semaine, un sommet du monde de l'Est a eu lieu à Kazan. […] C'est l'économie du monde oriental. Il y a vingt ans, cela n'aurait pas été une...

De son côté, "l’Occident est confronté à de grands changements compte tenu de l’apparition de la nouvelle majorité mondiale", a ajouté le Premier ministre hongrois.Les BRICS sont une association interétatique créée en 2006. Outre la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, elle comprend, depuis 2024, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.Assurant sa présidence tournante cette année, la Russie a organisé plus de 200 événements politiques, économiques et sociaux. Du 22 au 24 octobre le sommet des BRICS s'est tenu à la ville de Kazan.

