"Nous entamons 2025 avec une autre lancée": la promesse du ministre burkinabè de la Défense

Les forces armées auront plus d'objectifs, plus de formations et plus d'équipements; tout cela sera accompagné par "beaucoup d’actions sur vraiment tous les... 03.11.2024, Sputnik Afrique

À cette occasion, le général de brigade a annoncé l'arrivée prochaine de nouveaux équipements militaires. Il en a profité pour exprimer sa reconnaissance aux populations pour leur contribution. Le ministre a en outre salué l'"admirable engagement sur le théâtre des opérations" de toutes les unités de l'armée. La commémoration a eu lieu à Ouagadougou le 1er novembre.

