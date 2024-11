https://fr.sputniknews.africa/20241103/lambassade-russe-suit-les-informations-sur-le-deplacement-des-troupes-us-du-niger-vers-le-benin--1069009717.html

L'ambassade russe suit les informations sur le déplacement des troupes US du Niger vers le Bénin

L'ambassade russe suit les informations sur le déplacement des troupes US du Niger vers le Bénin

C'est ce qu'a déclaré à Ria Novosti Igor Evdokimov, l'ambassadeur de Russie au Bénin et au Togo. 03.11.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt, le chef du Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM), le général Michael Langley, avait déclaré que les États-Unis négociaient avec les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana, l'éventuel déploiement des troupes américaines retirées de Niger.Le Tchad et le Niger avaient précédemment mis fin à leur coopération militaire avec les États-Unis. Les autorités du Niger et des États-Unis ont confirmé à la mi-septembre l'achèvement du retrait des troupes américaines de ce pays africain.

