https://fr.sputniknews.africa/20241103/la-tanzanie-sapprete-a-produire-du-niobium-1069018401.html

La Tanzanie s’apprête à produire du niobium

La Tanzanie s’apprête à produire du niobium

Sputnik Afrique

Le vice-ministre des Minéraux, Steven Kiruswa, en a informé vendredi l'Assemblée nationale, relate Daily News. 03.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-03T17:19+0100

2024-11-03T17:19+0100

2024-11-03T17:19+0100

tanzanie

afrique subsaharienne

industrie

niobium

ressources naturelles

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/06/1063990488_0:120:2868:1733_1920x0_80_0_0_09e1abe04fb078d713a65e91fbb6c593.jpg

Le projet d'extraction du métal à Panda Hill appartient à Panda Hill Tanzania Limited, qui produira des dérivés du niobium, notamment du ferroniobium, selon le haut responsable.Le gouvernement a entamé des négociations avec Panda Hill pour formaliser un accord lui permettant d'acquérir des parts dans le projet et de s’assurer ainsi des rentrées supplémentaires, a-t-il ajouté.Conformément à la loi sur les mines, les détenteurs de licences d'exploitation minière à moyenne et grande échelles sont tenus d'attribuer au gouvernement au moins 16% d'actions à participation libre non diluables.Le niobium, un minerai rare, est essentiel pour diverses industries, notamment la fabrication de moteurs d’avions et de fusées. Mais aussi pour les machines de forage utilisées dans l’exploration pétrolière et gazière.

tanzanie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tanzanie, afrique subsaharienne, industrie, niobium, ressources naturelles