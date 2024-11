https://fr.sputniknews.africa/20241103/la-russie-participera-a-la-semaine-africaine-de-lenergie-au-cap-1069002344.html

La Russie participera à la Semaine africaine de l'énergie au Cap

La délégation russe sera présidée par le vice-ministre russe de l'Énergie Roman Marchavine, selon un communiqué de Roscongress, partenaire de la Semaine. 03.11.2024, Sputnik Afrique

L'événement se tiendra du 4 au 8 novembre, avec pour thème 'Investir dans l'énergie africaine'.Une table ronde Russie-Afrique est programmée pour le 6 novembre. Celle-ci se penchera sur les opportunités pour les entreprises russes dans le secteur énergétique africain et sur les domaines stratégiques de coopération entre la Russie et le continent.Plusieurs sociétés russes participeront, notamment: le géant gazier Gazprom, le producteur de pétrole Lukoil, le fabricant d'équipements pour les industries pétrolière et gazière Uralhimmash, ainsi que la banque publique Sberbank."La Russie occupe une position de leader parmi les plus grands systèmes énergétiques du monde en matière de production d'électricité à faible émission de carbone, ce qui est particulièrement important pour les partenaires africains", indique le conseiller du Président russe, Anton Kobiakov."À l’avenir, la coopération avec la Russie ne fera que contribuer à renforcer le secteur énergétique de l’Afrique", déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie".

