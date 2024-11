https://fr.sputniknews.africa/20241103/la-presidentielle-us-pourrait-degenerer-en-guerre-civile-ouverte-avertit-un-consultant-francais-1069014003.html

La présidentielle US pourrait "dégénérer en guerre civile ouverte", avertit un consultant français

"Il y a deux Amériques qui, plus le temps passe, moins elles peuvent se supporter", explique à Sputnik Afrique Arnaud Develay, également journaliste... 03.11.2024, Sputnik Afrique

Dans ce contexte, l'élection ne fait que ressortir "toutes les oppositions qui sont profondes et pas juste simplement politiques, mais aussi sociales, philosophiques, économiques", ajoute-t-il. Selon l'expert, "cette élection sera en fait le début d'une période extrêmement houleuse aux États-Unis" et ce, indépendamment du résultat du scrutin. Il attire également attention sur le fait que "400 millions d'armes à feu circulent dans le pays" agité par des divisions. Ces troubles internes risquent d'avoir des conséquences majeures non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier, avertit M.Develay.

