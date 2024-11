https://fr.sputniknews.africa/20241103/harris-na-pas-encore-completement-compris-elle-meme-quel-est-son-programme-electoral-1069009285.html

Harris n'a pas encore complètement compris elle-même quel est son programme électoral

Harris n'a pas encore complètement compris elle-même quel est son programme électoral

Sputnik Afrique

Kamala Harris n'a pas encore complètement compris elle-même quel est son programme électoral, selon un analyste russe. 03.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-03T09:16+0100

2024-11-03T09:16+0100

2024-11-03T09:16+0100

kamala harris

donald trump

élection présidentielle

états-unis

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/14/1068360619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50e27623adc8d48e7648796c93ec0ecd.jpg

Entretemps, Donald Trump sait ce qu’il représente, et c'est son principal avantage, a déclaré à Sputnik un haut responsable à l’École des hautes études en sciences économiques.De plus, la candidate du parti démocrate ne donne pratiquement aucune interview parce qu'elle n'a rien à dire, est incapable de mener une discussion libre, a noté Dmitri Souslov, directeur-adjoint du Centre des études européennes et internationales au sein de cet établissement d’enseignement.Elle ne peut pas expliquer pourquoi les échecs et les erreurs de l'administration de Joe Biden ne devraient pas être les siennes aussi, a-t-il ajouté.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kamala harris, donald trump, élection présidentielle, états-unis, opinion