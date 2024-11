https://fr.sputniknews.africa/20241103/guinee-le-chef-de-letat-est-desormais-lofficier-le-plus-grade-de-larmee-1069017354.html

Guinée: le chef de l'État est désormais l'officier le plus gradé de l'armée

Guinée: le chef de l'État est désormais l'officier le plus gradé de l'armée

Mamadi Doumbouya s'est en effet attribué le grade de général 5 étoiles. D'autres hauts responsables de l'armée ont été promus à ses côtés. 03.11.2024, Sputnik Afrique

Par un décret publié vendredi soir, le Président de la transition guinéenne a également été décoré de la Grand-Croix de l'Ordre national du Colatier, la plus haute distinction du pays, et de la médaille de la Croix de guerre.Tout cela pour faire valoir "ses efforts constants en faveur de la cohésion sociale et de la coopération entre les peuples".Mamadi Doumbouya, 43 ans, s'était promu "exceptionnellement" au rang de lieutenant général en janvier dernier. Le leader militaire, colonel à l'époque, avait pris le pouvoir en septembre 2021 en renversant le Président Alpha Condé.

