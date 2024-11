"Une balle pour le Président", un documentaire russe sur la présidentielle US

Les tentatives d'assassinat contre Donald Trump et d'autres candidats à la présidence US sont au centre du documentaire de Vladimir Soloviev. Un ex-agent du renseignement russe, un concepteur de fusils de sniper, un politologue et d'autres experts analysent les éventuelles conséquences de la prochaine présidentielle US.