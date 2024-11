https://fr.sputniknews.africa/20241102/scandale-decoutes-maurice-leve-la-suspension-des-reseaux-sociaux-1069003065.html

Scandale d'écoutes: Maurice lève la suspension des réseaux sociaux

La suspension des réseaux sociaux faisant suite à des fuites de conversations d'hommes politiques a été levée à Maurice, annonce l'Autorité des technologies de... 02.11.2024, Sputnik Afrique

L'Autorité mauricienne des technologies de l'information et de la communication a annoncé rétablir l'accès aux réseaux sociaux bloqué le 1er novembre par l'opérateur national Emtel, suite à une fuite de conversations d'hommes politiques sur internet.Des fuites représentaient des "menaces pour la sécurité nationale et à la sécurité publique", avait affirmé l'Autorité des communications, qui penchait initialement pour une suspension allant jusqu'au 11 novembre.Le scandale d'écoutes avait éclaté à quelques jours des élections législatives, prévues à Maurice pour le 10 novembre. Des extraits de conversations téléphoniques de politiques, membres de la société civile, diplomates et journalistes avaient fuité sur internet.

