Paris reconnaît l'assassinat de l'Algérien Larbi Ben M'hidi par des militaires français en 1957

D’après un communiqué de l’Élysée publié le 1er novembre, Larbi Ben M'hidi "héros national pour l'Algérie et l’un des six dirigeants du FLN qui lancèrent... 02.11.2024, Sputnik Afrique

Alors que l’Algérie a commémoré le 1er novembre les 70 ans du déclenchement de la guerre pour son indépendance contre la France colonialiste, M.Macron a réitéré son appel à "regarder l’Histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie en sa vérité, dans le but d’aboutir à la constitution d’une mémoire apaisée et partagée".La répression contre Larbi Ben M'hidi "s’accompagna de la mise en place d’un système hors de la société des Droits de l’Homme et du Citoyen", poursuit Emmanuel Macron.En 1957 l’Algérien "officiellement tenta de se suicider en cachette de ses gardiens. Officiellement, il décéda au cours de son transfert à l’hôpital. Mais cette version fut aussitôt contestée (…), tant en Algérie qu’en France. Au début des années 2000, le général Aussaresses avoua enfin qu’il l’avait assassiné", révèle le communiqué. ️D’après Paris, "la reconnaissance de cet assassinat atteste que le travail de vérité historique", initié par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune "se poursuivra".

