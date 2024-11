https://fr.sputniknews.africa/20241102/lordre-mondial-fonde-sur-les-regles-occidentales-va-seffondrer-selon-dmitri-medvedev-1069001458.html

L'ordre mondial fondé sur les règles occidentales va s'effondrer, selon Dmitri Medvedev

Les États-Unis créent des crises à l'international pour servir leurs intérêts, mais le modèle créé avec leurs alliés occidentaux est instable et s'effondrera...

Le modèle prôné par l'Occident et les États-Unis est instable puisqu'il ne repose sur aucune convention internationale; il "finira par s'écrouler tôt au tard", a déclaré à la chaîne de télévision russe RT le vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien Président russe Dmitri Medvedev.Il a dit avoir étudié des documents juridiques pour établir ce que représente cet ordre mondial que les Américains défendent pour gouverner le monde.Pour garantir leur pouvoir, les États-Unis créent des crises partout sur la planète, a poursuivi le responsable.Face à l'émergence de groupes comme les BRICS, Washington a "le sentiment que le monde lui échappe et résiste par tous les moyens possibles", a-t-il ajouté.

