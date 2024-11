Les troubles aux États-Unis vont encore durer 10 ans, prophétise un ex-agent russe de renseignement

"Aucun Président élu ne restera pas longtemps au pouvoir pendant cette période", à son avis. L'économie américaine a l'air bien si on regarde les chiffres, mais elle devra traverser une énorme période de crise parce qu'on ne fait rien pour éliminer la bulle financière actuelle. On verra cette bulle éclater et le dollar perdre son statut de monnaie mondiale. C'est inévitable", a conclu le colonel.