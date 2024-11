https://fr.sputniknews.africa/20241102/les-brics-ont-demontre-lechec-des-efforts-des-pays-occidentaux-selon-un-expert-indien--1068990786.html

Les BRICS ont démontré l'échec des efforts des pays occidentaux, selon un expert indien

Le récent sommet des BRICS a démontré l'échec des pays occidentaux dans leurs tentatives d'isoler la Russie et Vladimir Poutine sur la scène internationale... 02.11.2024, Sputnik Afrique

L'élargissement des BRICS en 2023 témoigne du fait que les pays du Sud global perçoivent la Russie comme un partenaire amical plutôt que comme un adversaire, a déclaré à la chaîne NDTV l’ex-ambassadeur indien à Moscou Kanwal Sibal. Selon lui, "l’hypocrisie", les "doubles standards" de l’Occident, l’utilisation des sanctions comme outil politique incitent de plus en plus de pays non occidentaux à "se protéger en rejoignant des forums tels que les BRICS". Kanwal Sibal a également indiqué que les États non occidentaux cherchent à modifier l'équilibre des puissances dans le système international existant afin d'atteindre plus d'égalité et de justice. Le sommet des BRICS a eu lieu dans la ville russe de Kazan du 22-24 octobre. L'événement a réuni 42 délégations, 24 chefs d'État, 6 organisations internationales, 36 pays. En outre, 5.255 membres de délégations y ont pris part.

