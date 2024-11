Le Soudan du Sud et la RDC signent un accord pour démarquer leur frontière commune

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, SHABANI LUKOO B.J., et le Ministre des Affaires Étrangères et Coopération Régionale du Soudan du Sud, RAMADAN MOHAMMED ABDALLAH GOC, viennent de signer ce mercredi 30 octobre… pic.twitter.com/nGmgytCNLm