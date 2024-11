https://fr.sputniknews.africa/20241102/laes-propose-une-integration-regionale-loin-des-standards-occidentaux-selon-un-politologue-1068999949.html

L'AES propose une intégration régionale loin des standards occidentaux, selon un politologue

L’AES propose une intégration régionale loin des standards occidentaux, selon un politologue

L'Alliance des États du Sahel offre un nouveau modèle d'intégration régionale, a déclaré à Sputnik Afrique Ivan Lochkarev, de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou. 02.11.2024

Le Burkina a témoigné un "grand soutien" à l'Alliance des États du Sahel (AES), en votant des modifications constitutionnelles pour intégrer plus facilement une confédération, une fédération ou une union de pays africains, a déclaré à Sputnik Afrique Ivan Lochkarev, de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou.Selon lui, cette combinaison de flexibilité et de prise en compte de l'expérience locale est ce qui manque aujourd'hui à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), à la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA)", analyse-t-il.Selon lui, le format d'intégration de l'AES permettra de mieux contrôler le développement dans des secteurs aujourd'hui déterminé par des acteurs étrangers, comme:L'Alliance des États du Sahel représente aussi un vaste marché de 70 millions de personnes, qui peut servir de moteur à l'industrialisation et la production locale, selon l'expert.

