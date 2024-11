https://fr.sputniknews.africa/20241101/une-entreprise-dingenierie-ethiopienne-partage-son-experience-avec-le-burkina-faso--1068983084.html

Une entreprise d'ingénierie éthiopienne partage son expérience avec le Burkina Faso

Une entreprise d'ingénierie éthiopienne partage son expérience avec le Burkina Faso

Sputnik Afrique

Une entreprise éthiopienne vient partager son expérience avec le Faso dans le domaine de l’ingénierie et du développement industriel. La Présidence burkinabè a... 01.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-01T15:33+0100

2024-11-01T15:33+0100

2024-11-01T15:33+0100

ethiopie

burkina faso

international

agriculture

industrie

ibrahim traoré

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0d/1064600196_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0e6265ac4a8fc4283cdc48caca4bf9c5.jpg

Une délégation de la société éthiopienne Bejaiethio Industry and Engineery Solution s’est rendue au Burkina Faso. Les représentants de l'entreprise ont été accueillis par le dirigeant burkinabè Ibrahim Traoré le 29 octobre, a annoncé la Présidence du Faso.Selon le PDG du BIES, les parties ont parlé des sujets d’intérêt en lien avec la formation technique et professionnelle des jeunes dans le domaine de l’ingénierie, du développement industriel et la fabrication de machines.BIES Éthiopie est spécialisée dans la conception industrielle et technique et la fabrication d'usines agricole, alimentaire et de traitement des minéraux.

ethiopie

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ethiopie, burkina faso, international, agriculture, industrie, ibrahim traoré