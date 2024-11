https://fr.sputniknews.africa/20241101/un-militant-zimbabween-exhorte-sputnik-a-ouvrir-des-bureaux-en-afrique--1068988199.html

Un militant zimbabwéen exhorte Sputnik à ouvrir des bureaux en Afrique

Un militant zimbabwéen exhorte Sputnik à ouvrir des bureaux en Afrique

Sputnik Afrique

Les médias russes sont les bienvenus en Afrique pour apporter des informations véridiques sur le continent, a déclaré à Sputnik Afrique Martin Zharare... 01.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-01T18:20+0100

2024-11-01T18:20+0100

2024-11-01T20:08+0100

international

médias

sputnik

brics

opinion

zimbabwe

afrique

liberté d'expression

liberté de la presse

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/01/1068982533_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_87ebec1745a64afe132b7309e183e203.jpg

L'Afrique reçoit de plus en plus d'informations des médias russes et il serait bénéfique que Sputnik y étende ses activités, a déclaré à Sputnik Afrique Martin Zharare, directeur exécutif de Citizens Against Economic Sanctions.Alors que les médias occidentaux diffusent dans toute l’Afrique, les gens doivent avoir accès à de vraies informations, a-t-il souligné.

zimbabwe

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, médias, sputnik, brics, opinion, zimbabwe, afrique, liberté d'expression, liberté de la presse