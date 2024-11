https://fr.sputniknews.africa/20241101/un-helicoptere-mi-28nm-attaque-des-blindes-ukrainiens-dans-la-region-russe-de-koursk---video-1068989441.html

Un hélicoptère Mi-28NM attaque des blindés ukrainiens dans la région russe de Koursk - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d'un hélicoptère Mi-28nm attaquant des blindés et des soldats ukrainiens dans la région russe de Koursk. 01.11.2024, Sputnik Afrique

Un hélicoptère Mi-28NM de l'armée de terre russe a mené une frappe sur des effectifs et des blindés de l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk, a annoncé ce vendredi 1er novembre le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui."L'équipage a utilisé des roquettes air-sol pour frapper une concentration de troupes et de blindés dans une zone frontalière", a indiqué le ministère.Après avoir tiré les roquettes, l'hélicoptère est rentré à sa base. Selon les éclaireurs, les effectifs et les blindés de l'armée ukrainienne ont été détruits, selon la Défense.

russie, ukraine, mi-28nm, koursk, ministère russe de la défense