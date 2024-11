https://fr.sputniknews.africa/20241101/orano-suspend-ses-activites-au-niger-voici-quelles-seront-les-consequences--1068985206.html

Orano suspend ses activités au Niger: voici quelles seront les conséquences

Orano suspend ses activités au Niger: voici quelles seront les conséquences

La décision d'Orano de suspendre ses activités au Niger aura un impact sur le marché mondial, l'économie européenne et pourrait aussi pousser le Niger à se... 01.11.2024, Sputnik Afrique

Les déclarations du géant français de l'uranium Orano affirmant qu'il est impossible de continuer à travailler au Niger sont "exagérées" et peuvent être lues comme une "tentative de pression" face à la posture souveraine du CNSP, a déclaré ce vendredi 1er novembre à Sputnik Afrique Bana Ibrahim, secrétaire à la communication du Front patriotique pour la souveraineté du Niger.Quelles conséquences du retrait d'Orano?Cette situation va "entraîner des conséquences économiques irrémédiables pour la France mais aussi pour l'Europe", ajoute-t-il. Elle aura aussi des répercussions sur les salariés au Niger et Niamey pourrait être en droit d'adresser une mise en demeure, Orano ayant "violé de manière délibérée" son contrat.Quelle sera la réaction du Niger?Le Niger pourrait se tourner vers la Russie pour renforcer son secteur minier, déclare à Sputnik Afrique Anawar Abdoulaye, militant panafricaniste."La Russie est plus sincère dans ses relations. Elle plaide toujours un partenariat gagnant-gagnant. Il faut aujourd'hui prendre des pays sincères qui peuvent nous permettre d'exploiter et de renforcer notre secteur minier", souligne-t-il.

