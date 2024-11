https://fr.sputniknews.africa/20241101/letat-nigerien-reagit-a-la-suspension-par-orano-de-la-production-duranium-sur-le-site-darlit-1068983478.html

L’État nigérien réagit à la suspension par Orano de la production d’uranium sur le site d’Arlit

La décision du géant français de l'uranium Orano concernant l’arret du site d’Arlit à partir du 31 octobre "viole les accords de gouvernance" et les "pratiques... 01.11.2024, Sputnik Afrique

C’est ce que dit une note du directeur général de la Sopamin, actionnaire minoritaire de Somaïr, coentreprise entre Orano et l’État nigérien. D’après le média nigérien Aïr Info Agadez, qui révèle le contenu de cette lettre, datée du 31 octobre, elle est adressée au directeur général de Somaïr. La décision d’Orano est considérée comme "sans objet".Sopamin affirme avoir récemment mis en place des "facilités de trésorerie" pour permettre à Somaïr de surmonter ses difficultés, notamment par l’achat de 210 tonnes d’uranium. Cette opération est "en cours", et le chef de Sopamin assure que "toutes les dispositions sont en train d’être prises pour solder le reliquat dans les plus brefs délais et permettre à Somaïr de continuer ses activités et en toute sérénité".D'après Orano, la décision avait été prise à cause de l’impossibilité d’exporter sa production, les autorités militaires nigériennes maintenant la frontière avec le Bénin fermée depuis leur arrivée au pouvoir fin juillet 2023.

