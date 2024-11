Du 26 octobre au 1er novembre, les forces russes ont effectué 44 frappes de haute précision sur des aérodromes, des voies ferrées utilisées par l'armée ukrainienne pour le transfert d'armes occidentales et des installations énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel.

Le groupement Nord a poursuivi l'opération visant à détruire l'ennemi dans la région de Koursk. Dans sa zone de responsabilité, les pertes ennemies se sont élevées à plus de 2.810 militaires. Un véhicule de combat d'infanterie CV-90 suédois et un Stryker américain ont notamment été détruits.

Le groupement Ouest a libéré la localité de Krougliakovka, dans la région de Kharkov. L'ennemi a perdu plus de 3.620 militaires, mais aussi 26 pièces d'artillerie, dont 14 produites par les pays de l'Otan.

Le groupement Sud a libéré les localités d'Alexandropol et de Katerinovka, en république populaire de Donetsk. L'armée de Kiev a perdu 5.390 militaires, mais aussi un char Leopard allemand. Quatorze dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Centre a libéré les localités de Selidovo, Gorniak, Tsoukourino, Leonidovka et Izmaïlovka, en république populaire de Donetsk. Les pertes des forces ukrainiennes dans sa zone de responsabilité se sont élevées à 3.840 militaires. Deux blindés de transport de troupes Viking suédois ont aussi été détruits.

Le groupement Est a libéré les localités de Dobrovolié, Novo-Oukraïnka, Chakhtiorskoïé et Yasnaïa Poliana, en république populaire de Donetsk. L'ennemi a perdu jusqu'à 840 militaires et 15 pièces d'artillerie, dont 10 canons automoteurs et des obusiers produits par l'Otan.