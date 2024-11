https://fr.sputniknews.africa/20241101/lalgerie-entre-officiellement-dans-la-zone-de-libre-echange-continentale-africaine-1068981493.html

L’Algérie entre officiellement dans la Zone de libre-échange continentale africaine

01.11.2024

L’Algérie a ratifié l’accord de la ZLECAF en 2021.Avec un marché de plus de 1,3 milliard de personnes et le PIB combiné estimé à 3,4 trillions de dollars, il s’agit d’un espace commercial pouvant offrir des avantages substantiels à ses membres sur le plan économique. Avec 54 États signataires, la ZLECAF vise à créer une vaste zone de libre-échange, en réduisant progressivement les droits de douane sur plus de 90% des biens.

